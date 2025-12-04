Dinosaures l’expérience immersive L’Atelier des Lumières Paris 11e Arrondissement
Dinosaures l’expérience immersive
L’Atelier des Lumières 38 rue Saint-Maur Paris 11e Arrondissement Paris
À l’Atelier des Lumières, vivez une aventure spectaculaire à 360° qui transporte petits et grands 66 millions d’années en arrière, pour rencontrer les géants de la Terre dans des décors grandioses et interactifs.
English :
At the Atelier des Lumières, experience a spectacular 360° adventure that takes young and old 66 million years back in time, to meet the giants of the Earth in grandiose, interactive settings.
