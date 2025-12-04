Dinosaures l’expérience immersive L’Atelier des Lumières Paris 11e Arrondissement

Dinosaures l’expérience immersive

L'Atelier des Lumières
38 rue Saint-Maur
Paris 11e Arrondissement
Paris

Début : 2025-12-10

fin : 2025-02-28

2025-12-10

À l’Atelier des Lumières, vivez une aventure spectaculaire à 360° qui transporte petits et grands 66 millions d’années en arrière, pour rencontrer les géants de la Terre dans des décors grandioses et interactifs.

L'Atelier des Lumières
38 rue Saint-Maur
Paris 11e Arrondissement
75011 Paris
Île-de-France
+33 1 80 98 46 02

English :

At the Atelier des Lumières, experience a spectacular 360° adventure that takes young and old 66 million years back in time, to meet the giants of the Earth in grandiose, interactive settings.

