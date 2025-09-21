Dinosaures « Une histoire de Survie » École municipale d’Astronomie Alès

Dinosaures « Une histoire de Survie » École municipale d’Astronomie Alès dimanche 21 septembre 2025.

Dinosaures « Une histoire de Survie » Dimanche 21 septembre, 10h45, 13h45, 15h30 École municipale d’Astronomie Gard

3€ Tarif Unique Journée du Patrimoine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:45:00 – 2025-09-21T11:15:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Comme presque tous les enfants, Céleste est fascinée par les dinosaures. Elle prépare une conférence pour sa classe sur leur extinction lorsque Moon, un personnage à la fois sage et magique, pose une question captivante : « Et si je vous disais qu’il y a encore des dinosaures parmi nous ? »

Céleste accompagnera Moon dans un voyage dans le temps. Une aventure passionnante qui leur fera découvrir la Terre telle qu’elle était autrefois.

Ils verront les transformations fascinantes que ces animaux ont subies au cours de millions d’années, créant des créatures géantes, des bêtes féroces et des superprédateurs, jusqu’au jour où un cataclysme a provoqué une extinction massive sur Terre.

Mais tout n’est pas perdu. Céleste découvrira la clé de leur survie.

École municipale d’Astronomie Pôle Culturel et Scientifique, 155 rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0466562470 »}, {« type »: « link », « value »: « https://ecoleastro.ales.fr/?uid=89090987 »}]

Séance de Planétarium Planétarium Science