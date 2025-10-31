DINO’WEEN La Nuit des dino-fantômes Paléopolis, la colline aux dinosaures Gannat
DINO’WEEN La Nuit des dino-fantômes Paléopolis, la colline aux dinosaures Gannat vendredi 31 octobre 2025.
DINO’WEEN La Nuit des dino-fantômes
Paléopolis, la colline aux dinosaures Lieu-dit Chazoux Gannat Allier
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Journée + soirée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 10:00:00
fin : 2025-10-31 22:00:00
Date(s) :
2025-10-31
Journée Din’Ween à Paléopolis !
Venez vivre une journée magique et un peu effrayante, pleine de rires et d’aventures, au cœur du parc Paléopolis à Gannat.
.
Paléopolis, la colline aux dinosaures Lieu-dit Chazoux Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 16 00 contact@paleopolis-parc.com
English :
Din’Ween Day at Paléopolis!
Come and enjoy a magical and slightly scary day of laughter and adventure in the heart of the Paléopolis park in Gannat.
German :
Din’Ween-Tag in Paléopolis!
Erleben Sie einen magischen und etwas gruseligen Tag voller Lachen und Abenteuer im Herzen des Paléopolis-Parks in Gannat.
Italiano :
Giornata Din’Ween a Paléopolis!
Venite a trascorrere una giornata magica e un po’ spaventosa, piena di risate e di avventure, nel cuore del parco Paléopolis di Gannat.
Espanol :
¡Día Din’Ween en Paléopolis!
Ven a disfrutar de un día mágico y un poco terrorífico, lleno de risas y aventuras, en el corazón del parque Paléopolis de Gannat.
L’événement DINO’WEEN La Nuit des dino-fantômes Gannat a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de tourisme Val de Sioule