DINS LEI PIADAS DEI GIGANTS CONCERT DU NADALET Béziers

Le Nadalet clôture 2025 avec Dins lei piadas dei gigants , un voyage musical et poétique inspiré de Roland Pécout, célébrant la voix, la culture et les inspirations méditerranéennes.

La fin d’année à Béziers se clôt en beauté avec le traditionnel Nadalet, marquant cette fois la conclusion de 2025, année du cinquantenaire. Pour l’occasion, découvrez Dins lei piadas dei gigants, une création à la mesure de l’événement.

Ce projet mêle musiques et poésies vocales inspirées par l’œuvre de Roland Pécout. Ses poèmes occitans contemporains entrent en résonance avec ceux de Pasolini, Ginsberg, Hafez, Kerouac ou Rimbaud, exprimant la force et la nécessité de leur lien commun aux cultures populaires.

Le texte s’y déploie par le chant et la polyphonie, porté par la vitalité des inspirations méditerranéennes une véritable ode au voyage, à la parole et à la joie partagée.

Entrée libre réservation conseillée. .

