DIOFEL dévoile son nouveau spectacle Slam, théâtre d’émotions MJC Héritan Mâcon
DIOFEL dévoile son nouveau spectacle Slam, théâtre d’émotions MJC Héritan Mâcon samedi 4 avril 2026.
DIOFEL dévoile son nouveau spectacle Slam, théâtre d’émotions
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 20:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Habitué à chanter le courage, l’amour et la résilience à travers des textes percussifs et percutants, Diofel est un slameur, amoureux des mots et de cette poésie qui ouvre des portes intérieures et nous entraîne dans une thérapie à la fois intime et universelle.
Entre identité et diversité, le spectacle Slam, théâtre d’émotions raconte des parcours, des luttes, des révoltes intérieures qui résonnent en nous comme des échos, et rappellent la force du verbe lorsqu’il est porté par le coeur. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 65 04 28 diofelprod@gmail.com
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L’événement DIOFEL dévoile son nouveau spectacle Slam, théâtre d’émotions Mâcon a été mis à jour le 2026-03-26 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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