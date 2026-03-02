Diofel Slam, théâtre d’émotions MJC Héritan Mâcon

Diofel Slam, théâtre d’émotions

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Habitué à chanter le courage, l’amour et la résilience à travers des textes percussifs et percutants, Diofel est un slameur, amoureux des mots et de cette poésie qui ouvre des portes intérieures et nous entraîne dans une thérapie à la fois intime et universelle.

Entre identité et diversité, le spectacle Slam, théâtre d’émotions raconte des parcours, des luttes, des révoltes intérieures qui résonnent en nous comme des échos, et rappellent la force du verbe lorsqu’il est porté par le cœur.

En première partie les élèves du lycée Lamartine et quelques surprises. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Diofel Slam, théâtre d’émotions

L’événement Diofel Slam, théâtre d’émotions Mâcon a été mis à jour le 2026-03-02 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès