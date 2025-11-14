DIOGÈNE, MA MÈRE ET L’OURS BLANC Fécamp

54 rue Jules Ferry Fécamp Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14 21:30:00

Date(s) :

2025-11-14

Théâtre

dès 13 ans durée 1h

Dolorès vit seule depuis que son mari l’a quittée et que son fils est parti. Elle accumule les journaux, les emballages… Elle ne jette rien. Elle constitue une forteresse protectrice, une muraille de plus en plus infranchissable depuis l’extérieur. Peu à peu, elle perd la notion du temps et des souvenirs la traversent. Elle voit un ours blanc dans sa cuisine et le présentateur du jeu radiophonique qu’elle écoute chaque jour. Un certain Monsieur Diogène vient même lui parler. La fragilité de Dolorès est bouleversante et touchante. Une histoire émouvante, qui aborde ce trouble du comportement avec des touches de fantastique et de poésie.

> Un bord de scène est proposé avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

DISTRIBUtiON

Texte Damien Dutrait

Mise en scène Fabrice Hervé

Interprétation Natacha Régnier, Nicolas Cloche et Bryan Chivot

Compagnie tourner la page

PRODUCTION

Aide à la création Drac et Région Normandie / Département de La Manche

Coproduction L’Archipel à Granville / Halle ô Grains à Bayeux / Théâtre de Saint-Lô / Théâtre Le Passage, Scène conventionnée d’intérêt national de Fécamp / Communauté d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie / Le Préau CDN de Vire. .

54 rue Jules Ferry Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 29 22 81

