Diogo Chapelle Saint Nicolas Penvénan vendredi 1 août 2025.

Chapelle Saint Nicolas Bugueles Penvénan Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-01 20:30:00

fin : 2025-08-01 21:45:00

2025-08-01

Diogo met à l’honneur des mélodies en provenance du Moyen-Orient, du Magreb, des Balkans, d’Europe Occidentale. Un florilège des cultures musulmanes, séfarades et chrétiennes de l’Espagne du Moyen Age.

Les musiques médiévales et musiques à bourdons d’aujourd’hui se côtoient et s’entremêlent au son de la voix, vielle à roue, et percussions. Mariées à ces thèmes musicaux, des textes poétiques empreints d’un lyrisme singulier, nostalgique et passionnel, relatant des miracles, chantant les souffrances de la vie, l’amour, la tristesse, l’éloignement. Cette rencontre Orient/Occident est interprétée par 3 musiciens :

– Vielle à roue, Ingrid Blasco

– Chant, Martine Meunier

– Percussions, Mathias Mantello .

