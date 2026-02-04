Dion Berardo trio ‘Django afternoon’ au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Installé à New York, il se distingue par un jeu raffiné mêlant tradition jazz, influences modernes et une grande liberté d’improvisation. Très actif en tant que sideman et leader, il collabore avec de nombreux musiciens de renom et se produit régulièrement dans les clubs et festivals internationaux. Son approche musicale, à la fois lyrique et rythmique, fait de lui une figure appréciée pour sa sensibilité et sa versatilité. Il sera ici accompagné par les extraordinaires Mathieu Châtelain à la guitare et William Brunard à la contrebasse.

Dion Berardo : guitare lead

Mathieu Châtelain : guitare rythmique

William Brunard : contrebasse

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Le dimanche 29 mars 2026

de 17h00 à 18h00

Le dimanche 29 mars 2026

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



