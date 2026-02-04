Dion Berardo trio ‘Django afternoon’ au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Dion Berardo trio ‘Django afternoon’ au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris dimanche 29 mars 2026.
Installé à New York, il se distingue par un jeu raffiné mêlant tradition jazz, influences modernes et une grande liberté d’improvisation. Très actif en tant que sideman et leader, il collabore avec de nombreux musiciens de renom et se produit régulièrement dans les clubs et festivals internationaux. Son approche musicale, à la fois lyrique et rythmique, fait de lui une figure appréciée pour sa sensibilité et sa versatilité. Il sera ici accompagné par les extraordinaires Mathieu Châtelain à la guitare et William Brunard à la contrebasse.
Dion Berardo : guitare lead
Mathieu Châtelain : guitare rythmique
William Brunard : contrebasse
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Jazz manouche — Dion Berardo est un guitariste et compositeur américain reconnu sur la scène jazz contemporaine.
Le dimanche 29 mars 2026
de 17h00 à 18h00
Le dimanche 29 mars 2026
de 15h00 à 16h00
payant
Tarif en ligne : 17 à 22 euros
Tarif sur place : 20 à 25 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-29T20:00:00+02:00
fin : 2026-03-29T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-03-29T15:00:00+02:00_2026-03-29T16:00:00+02:00;2026-03-29T17:00:00+02:00_2026-03-29T18:00:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/
Afficher la carte du lieu 38Riv Jazz Club et trouvez le meilleur itinéraire