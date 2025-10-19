Diorama Porte de Mons, Place Vauban Maubeuge

Entrée libre et gratuite

Début : 2025-10-19T14:00:00 – 2025-10-19T16:00:00

Et si vous pouviez tenir un bâtiment de la ville entre vos mains ? La cité des géométries vous propose un atelier immersif autour du diorama, cette maquette miniature qui raconte l’espace autrement.

Porte de Mons, Place Vauban Maubeuge Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France

©Ville de Maubeuge