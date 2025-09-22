Diptyque au Féminin Simone Veil & Angela Davis Rue des Griottons Cluny

Diptyque au Féminin Simone Veil & Angela Davis

Rue des Griottons Espace des Griottons Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-01-06 20:00:00

COLLECTIF LES BOITEUX’D’PROD

Théâtre

Depuis toujours, il y a dans le monde des hommes et des femmes qui ont su dire non. Ces figures fortes, engagées dans des combats au service des valeurs de la démocratie et de l’humanisme, ont un point commun elles ont eu le courage de se révolter, faisant ainsi triompher la liberté, la justice ou simplement un pan d’humanité. Murielle Szac, directrice de collection.

Chaque petite forme met en scène une interprète et une Figure In-soumise. A la source du projet, le désir de mettre en lumière la face cachée de la révolte et d’être au plus près du spectateur, de la comédienne et de sa parole venue témoigner d’une trajectoire bouleversante. Là est la matière du Diptyque au Féminin. Une matière vivante et incandescente pour deux formes courtes réunies ici en un seul et même spectacle.

Dès 13 ans

Interprétation Milène Buffavand, Xenia Sartori • Mise en scène Alexandre Picard • Adaptation, scénographie Alexandre Picard, Milène Buffavand, Xenia Sartori, Florence Bruchon • Composition, oreille extérieure Olivier Raffin • Création et régie lumière Antonio Di Carlo, Caroline Nguyen • Création et régie son Jules Lotscher • Costumes Florence Bruchon • Administration, production, regard extérieur Pauline Marquès Genez

Avec le soutien d’Affluences réseau du spectacle vivant en Bourgogne-Franche-Comté .

Rue des Griottons Espace des Griottons Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

