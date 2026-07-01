Dirau – Collectif Bilaka, Place Raoul Gazillon, Ambarès-et-Lagrave

Informations pratiques

Dirau – Collectif Bilaka Jeudi 23 juillet, 19h00 Place Raoul Gazillon Gironde

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T19:00:00+02:00 – 2026-07-23T19:45:00+02:00

Fin : 2026-07-23T19:00:00+02:00 – 2026-07-23T19:45:00+02:00

La fougue du jeune collectif basque Bilaka, dont la réputation s’étend bien au-delà de ses terres bayonnaises, prend pour la première fois son élan depuis le bitume et, plus précisément au pied du fronton basque du Chemin de la Vie.

« Dirau » (« mouvement continu et infini » en basque) explore dans l’espace public, un nouveau croisement entre tradition et création, mêlant élans, sauts et marches dans une référence aux « jauziak », ces sauts typiques de la danse basque. Pour l’occasion, les danseurs du collectif ont invité le jeune musicien touche-à-tout Bastien Marianne pour une confrontation entre rythmiques traditionnelles et échappées contemporaines.

Une programmation de Bordeaux Métropole dans le cadre de l’Été métropolitain 2026.

Place Raoul Gazillon Chemin de la vie – Ambarès-et-Lagrave Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://evasion.ambaresetlagrave.fr/evenements/dirau-collectif-bilaka/ »}, {« type »: « email », « value »: « contactculture@ambaresetlagrave.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 77 36 26 »}]

Danse / Tout public / Gratuit sans réservation danse basque

© Charlotte Costa