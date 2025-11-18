Dire, c’est (re)naître Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-11 16:00 – 17:00

Gratuit : non Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Aurore Paumier et Ariane Mall sont étudiant·es chercheur·euses en dernière année de Master en programme doctoral au Laboratoire de Linguistique de Nantes (LLING).Passionné·es par la linguistique, Aurore et Ariane vont partager leurs réflexions sur la langue maternelle sous le prisme de leurs recherches respectives et portées par ce qui est pluriculturel·les en il·elles. Conférence présentée dans le cadre de l’exposition Ma langue maternelle sur le bout de la langue – du 13/12/2025 au 18/01/2026 à l’espace Cosmopolis.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr