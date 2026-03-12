Dire-Lire Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-10 14:00 – 15:15

Gratuit : oui Vendredis 10 avril et 12 juin · 14h · durée 1h15 · Le Petit ChantiLire · à partir de 14 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 Adulte

Je ne sais pas quoi lire ? Qu’est-ce que je vais lire ? Venez chercher des idées de lecture et partager vos propres coups de coeur au prochain Dire-Lire. Participez à un rendez-vous littéraire et convivial autour d’un café.Vendredis 10 avril et 12 juin · 14h · durée 1h15 · Le Petit ChantiLire · à partir de 14 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Petit-Chantilly/Bignon/Morlière Orvault 44700

02 40 63 97 95 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60



