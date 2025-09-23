Dire, lire & conter Adam le Borgne Résidence des Coupances Domérat

Un voyage conté et musical de Compiègne à St-Jean d’Acre dans l’Europe du 13ème siècle. Au travers de de textes d’Adam et la Halle et des troubadours, de chansons de geste et de fabliaux. L’aventure risible et grandiose d’Adam et de son œil perdu.

English :

A storytelling and musical journey from Compiègne to St-Jean d’Acre in 13th-century Europe. Through texts by Adam et la Halle and the troubadours, chansons de geste and fabliaux. The laughable and grandiose adventure of Adam and his lost eye.

German :

Eine erzählte und musikalische Reise von Compiègne nach St-Jean d’Acre im Europa des 13. Jahrhunderts. Jahrhunderts. Mit Texten von Adam und La Halle und den Troubadours, Chansons de Geste und Fabliaux. Das lachhafte und großartige Abenteuer von Adam und seinem verlorenen Auge.

Italiano :

Un viaggio narrativo e musicale da Compiègne a St-Jean d’Acre nell’Europa del XIII secolo. Attraverso testi di Adam et la Halle e dei trovatori, chansons de geste e fabliaux. L’avventura ridicola e grandiosa di Adam e del suo occhio perduto.

Espanol :

Un viaje narrativo y musical de Compiègne a San Juan de Acre en la Europa del siglo XIII. A través de textos de Adam et la Halle y de los trovadores, chansons de geste y fabliaux. La aventura risible y grandiosa de Adam y su ojo perdido.

