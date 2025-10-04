Dire, lire & conter Au creux d’une noix Place de la Butte Commentry

Dire, lire & conter Au creux d’une noix Place de la Butte Commentry samedi 4 octobre 2025.

Dire, lire & conter Au creux d’une noix

Place de la Butte Médiathèque La Pléiade Commentry Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 16:00:00

fin : 2025-10-04 16:35:00

Date(s) :

2025-10-04

Tout public à partir de 4 ans.

.

Place de la Butte Médiathèque La Pléiade Commentry 03600 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 64 40 60

English :

For all ages 4 and up.

German :

Für alle ab 4 Jahren.

Italiano :

Per tutti i bambini dai 4 anni in su.

Espanol :

Para mayores de 4 años.

L’événement Dire, lire & conter Au creux d’une noix Commentry a été mis à jour le 2025-08-31 par Montluçon Tourisme