Dire, lire & conter Au creux d’une noix Centre d’Activités Culturelles de Sainte-Thérence Sainte-Thérence

Dire, lire & conter Au creux d’une noix Centre d’Activités Culturelles de Sainte-Thérence Sainte-Thérence vendredi 26 septembre 2025.

Dire, lire & conter Au creux d’une noix

Centre d’Activités Culturelles de Sainte-Thérence 5 rue de la Mairie Sainte-Thérence Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 18:00:00

fin : 2025-09-26 18:35:00

Date(s) :

2025-09-26

Tout public à partir de 4 ans.

.

Centre d’Activités Culturelles de Sainte-Thérence 5 rue de la Mairie Sainte-Thérence 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 70 61

English :

For all ages 4 and up.

German :

Für alle ab 4 Jahren.

Italiano :

Per tutti i bambini dai 4 anni in su.

Espanol :

Para mayores de 4 años.

L’événement Dire, lire & conter Au creux d’une noix Sainte-Thérence a été mis à jour le 2025-08-31 par Montluçon Tourisme