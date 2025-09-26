Dire, lire & conter Au creux d’une noix Centre d’Activités Culturelles de Sainte-Thérence Sainte-Thérence
Centre d’Activités Culturelles de Sainte-Thérence 5 rue de la Mairie Sainte-Thérence Allier
Début : 2025-09-26 18:00:00
fin : 2025-09-26 18:35:00
2025-09-26
Tout public à partir de 4 ans.
Centre d’Activités Culturelles de Sainte-Thérence 5 rue de la Mairie Sainte-Thérence 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 70 61
English :
For all ages 4 and up.
German :
Für alle ab 4 Jahren.
Italiano :
Per tutti i bambini dai 4 anni in su.
Espanol :
Para mayores de 4 años.
