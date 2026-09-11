Dire, lire & conter Bébé King Médiathèque de Fontbouillant Montluçon
vendredi 25 septembre 2026 · Médiathèque de Fontbouillant · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Dire, lire & conter Bébé King
Médiathèque de Fontbouillant 4, rue du Général Mairal Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 16:00:00
fin : 2026-09-25 16:30:00
Date(s) :
2026-09-25
Tout le monde attendait Bébé King. Pour l’endormir, sa mère joue et chante, tandis que la maison s’anime et que de drôles de petites créatures apparaissent près de la cheminée. Avec sa guitare, Hélène Palardy fait doucement entrer le rock dans le berceau.
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Médiathèque de Fontbouillant 4, rue du Général Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
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English :
Everyone was waiting for Bébé King. To lull him to sleep, his mother plays and sings, while the house comes to life and funny little creatures appear by the fireplace. With her guitar, Hélène Palardy gently brings rock ’n’ roll into the cradle.
L’événement Dire, lire & conter Bébé King Montluçon a été mis à jour le 2026-08-31 par Montluçon Tourisme
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