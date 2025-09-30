Dire, lire & conter Cachette et gazouillis Médiathèque Boris-Vian Montluçon
Dire, lire & conter Cachette et gazouillis
Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Début : 2025-09-30 17:00:00
fin : 2025-09-30 17:30:00
2025-09-30
Des histoires bondissent de leurs cachettes de jolie boîtes de toutes les formes, de toutes les couleurs et des instruments de musique pour égayer les petites et grandes oreilles.
English :
Stories leap from their hiding places: pretty boxes of all shapes and colors, and musical instruments to brighten up ears big and small.
German :
Geschichten springen aus ihren Verstecken: hübsche Schachteln in allen Formen und Farben und Musikinstrumente, um kleine und große Ohren aufzuheitern.
Italiano :
Le storie saltano fuori dai loro nascondigli: graziose scatole di ogni forma e colore e strumenti musicali per rallegrare le orecchie di grandi e piccini.
Espanol :
Las historias salen de sus escondites: bonitas cajas de todas las formas y colores e instrumentos musicales para alegrar los oídos de pequeños y mayores.
