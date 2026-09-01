Dire, lire & conter Contes de soie ·Rue Joliot-Curie Désertines
mercredi 23 septembre 2026 · ·Rue Joliot-Curie · Désertines
Informations pratiques
Désertines
Dire, lire & conter Contes de soie
·Rue Joliot-Curie Médiathèque Léo Ferré Espace François-Mitterrand Désertines Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:00:00
fin : 2026-09-23 10:45:00
Date(s) :
2026-09-23
Chaque feuille de papier, au fil de ses métamorphoses, devient le décor ou le personnage d’une histoire. Hélène Phung déploie ses storygami , inspirés des contes populaires d’Asie, tout en pliant les origamis sous les yeux du public.
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·Rue Joliot-Curie Médiathèque Léo Ferré Espace François-Mitterrand Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 41
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English :
As each sheet of paper undergoes its transformations, it becomes the setting or a character in a story. Hélène Phung displays her “storygami,” inspired by Asian folk tales, while folding origami in front of the audience.
L’événement Dire, lire & conter Contes de soie Désertines a été mis à jour le 2026-08-31 par Montluçon Tourisme
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