Dire, lire & conter Entre 2 gouttes Arpheuilles-Saint-Priest mardi 7 octobre 2025.

Maison du village Arpheuilles-Saint-Priest Allier

Début : 2025-10-07 10:00:00

fin : 2025-10-07 10:30:00

2025-10-07

Entre deux gouttes on trouve de tout et de rien. Un asticot, une ritournelle, un grenouille de bois, pas un poisson. Mais à la pêche aux histoires on n’est jamais bredouille. Un hommage écolo au cycle de l’eau.

Maison du village Arpheuilles-Saint-Priest 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 01 55

English :

Between two drops you can find anything and everything. A maggot, a ritornello, a wooden frog, not a fish. But when you’re fishing for stories, you never come up empty-handed. An eco-friendly tribute to the water cycle.

German :

Zwischen zwei Tropfen findet man alles und nichts. Eine Made, ein Ritornell, ein Holzfrosch, kein Fisch. Aber beim Geschichtenfischen geht man nie leer aus. Eine umweltfreundliche Hommage an den Wasserkreislauf.

Italiano :

Tra due gocce si può trovare di tutto e di più. Un verme, un tintinnio, una rana di legno, non un pesce. Ma quando si pescano storie, non si arriva mai a mani vuote. Un omaggio ecologico al ciclo dell’acqua.

Espanol :

Entre dos gotas se puede encontrar de todo. Un gusano, un cascabel, una rana de madera, ni un pez. Pero cuando pesques historias, nunca te quedarás con las manos vacías. Un homenaje ecológico al ciclo del agua.

