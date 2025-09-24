Dire, lire & conter Florilège Mairie de Villebret Villebret

Début : 2025-09-24 14:00:00

fin : 2025-09-24 14:45:00

2025-09-24

Des contes tendres et des mélodies, tirant sur les fils des histoires, les assemblant et les croisant jusqu’à créer un motif, un tapis… La voix, le souffle, feront s’envoler le tapis de ces récits entremêlés.

Mairie de Villebret 58 Rue du Château Villebret 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62

English :

Tender tales and melodies, pulling on the threads of the stories, assembling and crossing them to create a pattern, a carpet… The voice, the breath, will make the carpet of these interwoven tales take flight.

German :

Zarte Märchen und Melodien, die an den Fäden der Geschichten ziehen, sie zusammenfügen und überkreuzen, bis ein Muster, ein Teppich entsteht… Die Stimme, der Atem, werden den Teppich aus diesen miteinander verflochtenen Erzählungen zum Fliegen bringen.

Italiano :

Teneri racconti e melodie, che tirano i fili delle storie, li assemblano e li incrociano per creare un disegno, un tappeto… La voce, il respiro, faranno volare via il tappeto di questi racconti intrecciati.

Espanol :

Tiernos cuentos y melodías, tirando de los hilos de las historias, ensamblándolos y cruzándolos para crear un dibujo, una alfombra… La voz, el aliento, harán volar la alfombra de estos cuentos entretejidos.

