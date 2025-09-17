Dire, lire & conter KBANE Rue Juliot Curie Désertines

Rue Juliot Curie Médiathèque Léo Ferré Désertines

17 septembre 2025 16:00:00

16:35:00

2025-09-17

Ma maison est en carton, c’est ma cabane. Dans les cartons, il y a ma maison, ça déménage. Mais ma parole dans la cabane, il y a… Moi !

Rue Juliot Curie Médiathèque Léo Ferré Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 41

English :

My house is made of cardboard, it’s my cabin. In the cardboard boxes, there’s my house, it’s moving. But my word, in the cabin, there’s… Me!

German :

Mein Haus ist aus Pappe, das ist meine Hütte. In den Kartons ist mein Haus, es zieht um. Aber mein Wort in der Hütte, da ist…. Ich!

Italiano :

La mia casa è fatta di cartone, è la mia cabina. Nelle scatole di cartone c’è la mia casa, si sta muovendo. Ma, parola mia, nella casa sull’albero c’è… Me!

Espanol :

Mi casa es de cartón, es mi cabaña. Mi casa está en las cajas de cartón, se está moviendo. Pero mi palabra, en la casa del árbol, hay… ¡Yo!

