Dire, lire & conter Le cœur du troll et autres légendes MuPop Montluçon

Dire, lire & conter Le cœur du troll et autres légendes

MuPop 3 rue Notre Dame Montluçon Allier

Début : 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-09-27 16:00:00

2025-09-27

Voyage conté et musical de l’Auvergne à la Norvège en passant par les contrées slaves et celtiques!

MuPop 3 rue Notre Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 32

English :

A storytelling and musical journey from Auvergne to Norway, via Slavic and Celtic lands!

German :

Eine Reise mit Märchen und Musik von der Auvergne über die slawischen und keltischen Länder bis nach Norwegen!

Italiano :

Un viaggio narrativo e musicale dall’Alvernia alla Norvegia, passando per le terre slave e celtiche!

Espanol :

Un viaje narrativo y musical de Auvernia a Noruega, pasando por tierras eslavas y celtas

