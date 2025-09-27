Dire, lire & conter Le cœur du troll et autres légendes MuPop Montluçon
Voyage conté et musical de l’Auvergne à la Norvège en passant par les contrées slaves et celtiques!
MuPop 3 rue Notre Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 32
English :
A storytelling and musical journey from Auvergne to Norway, via Slavic and Celtic lands!
German :
Eine Reise mit Märchen und Musik von der Auvergne über die slawischen und keltischen Länder bis nach Norwegen!
Italiano :
Un viaggio narrativo e musicale dall’Alvernia alla Norvegia, passando per le terre slave e celtiche!
Espanol :
Un viaje narrativo y musical de Auvernia a Noruega, pasando por tierras eslavas y celtas
