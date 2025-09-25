Dire, lire & conter Les contes de ma musette Maison de l’Enfance Anne Frank Montluçon

Dire, lire & conter Les contes de ma musette Maison de l’Enfance Anne Frank Montluçon jeudi 25 septembre 2025.

Dire, lire & conter Les contes de ma musette

Maison de l’Enfance Anne Frank 20 Rue des Merles Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25 17:00:00

fin : 2025-09-25 18:00:00

Date(s) :

2025-09-25

Tout public à partir de 8 ans.

.

Maison de l’Enfance Anne Frank 20 Rue des Merles Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 81 38 11

English :

For all audiences from 8 years old.

German :

Für alle ab 8 Jahren.

Italiano :

Adatto a tutte le età dagli 8 anni in su.

Espanol :

Apto para mayores de 8 años.

L’événement Dire, lire & conter Les contes de ma musette Montluçon a été mis à jour le 2025-08-31 par Montluçon Tourisme