Dire, lire & conter Petit à petit Rue Joliot Curie Désertines
Dire, lire & conter Petit à petit Rue Joliot Curie Désertines mercredi 17 septembre 2025.
Dire, lire & conter Petit à petit
Rue Joliot Curie Médiathèque Léo Ferré Désertines Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17 10:00:00
fin : 2025-09-17 10:30:00
Date(s) :
2025-09-17
Pour les enfants de 1 à 3 ans.
.
Rue Joliot Curie Médiathèque Léo Ferré Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 41
English :
For children aged 1 to 3.
German :
Für Kinder von 1 bis 3 Jahren.
Italiano :
Per bambini da 1 a 3 anni.
Espanol :
Para niños de 1 a 3 años.
L’événement Dire, lire & conter Petit à petit Désertines a été mis à jour le 2025-08-30 par Montluçon Tourisme