Dire, lire & conter Petit à petit Rue Joliot Curie Désertines

Début : 2025-09-17 10:00:00

fin : 2025-09-17 10:30:00

2025-09-17

Pour les enfants de 1 à 3 ans.

Rue Joliot Curie Médiathèque Léo Ferré Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 41

English :

For children aged 1 to 3.

German :

Für Kinder von 1 bis 3 Jahren.

Italiano :

Per bambini da 1 a 3 anni.

Espanol :

Para niños de 1 a 3 años.

