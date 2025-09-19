Dire, lire & conter Petit à petit Médiathèque Fontbouillant Montluçon

Dire, lire & conter Petit à petit Médiathèque Fontbouillant Montluçon vendredi 19 septembre 2025.

Dire, lire & conter Petit à petit

Médiathèque Fontbouillant 4 Rue du Général Emile Mairal Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 16:30:00

fin : 2025-09-19 17:00:00

Date(s) :

2025-09-19

Pour les enfants de 1 à 3 ans.

.

Médiathèque Fontbouillant 4 Rue du Général Emile Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 29 42 32

English :

For children aged 1 to 3.

German :

Für Kinder von 1 bis 3 Jahren.

Italiano :

Per bambini da 1 a 3 anni.

Espanol :

Para niños de 1 a 3 años.

L’événement Dire, lire & conter Petit à petit Montluçon a été mis à jour le 2025-08-30 par Montluçon Tourisme