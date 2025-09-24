Dire, lire & conter Une perle dans la chaussure Rue Joliot Curie Désertines

Dire, lire & conter Une perle dans la chaussure

Rue Joliot Curie Médiathèque Léo Ferré Désertines Allier

Début : 2025-09-24 20:00:00

fin : 2025-09-24 21:00:00

2025-09-24

Un roi aux pieds délicats, la tendre Ujine et ses talons hauts, Francesca la sensuelle aux mille chaussures, Gabriel le cordonnier aux longues mains.

Rue Joliot Curie Médiathèque Léo Ferré Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 41

English :

A king with delicate feet, the tender Ujine and her high heels, Francesca the sensual woman with a thousand shoes, Gabriel the cobbler with long hands.

German :

Ein König mit zarten Füßen, die zarte Ujine mit ihren hohen Absätzen, die sinnliche Francesca mit den tausend Schuhen, Gabriel, der Schuster mit den langen Händen.

Italiano :

Un re dai piedi delicati, la tenera Ujine e i suoi tacchi alti, Francesca la donna sensuale dalle mille scarpe, Gabriele il ciabattino dalle mani lunghe.

Espanol :

Un rey con pies delicados, la tierna Ujine y sus tacones altos, Francesca la mujer sensual con mil zapatos, Gabriel el zapatero de manos largas.

