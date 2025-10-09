Dire, lire et conter Attention danger, contes pour grands froussards et petits courageux Salles des fêtes Quinssaines
Dire, lire et conter Attention danger, contes pour grands froussards et petits courageux Salles des fêtes Quinssaines jeudi 9 octobre 2025.
Salles des fêtes 3 rue de la mairie Quinssaines Allier
Début : 2025-10-09 17:00:00
fin : 2025-10-09 17:55:00
2025-10-09
Christel Delpeyroux
Salles des fêtes 3 rue de la mairie Quinssaines 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
