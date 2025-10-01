Dire, lire et conter Cachette et gazouillis Médiathèque Léo Ferré Désertines

Dire, lire et conter Cachette et gazouillis Médiathèque Léo Ferré Désertines mercredi 1 octobre 2025.

Dire, lire et conter Cachette et gazouillis

Médiathèque Léo Ferré Espace François-Mitterand Rue Joliot-Curie Désertines Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 10:30:00

fin : 2025-10-01 11:00:00

Date(s) :

2025-10-01

Des histoires bondissent de leurs cachettes de jolie boîtes de toutes les formes, de toutes les couleurs et des instruments de musique pour égayer les petites et grandes oreilles.

.

Médiathèque Léo Ferré Espace François-Mitterand Rue Joliot-Curie Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 41

English :

Stories leap from their hiding places: pretty boxes of all shapes and colors, and musical instruments to brighten up ears big and small.

German :

Geschichten springen aus ihren Verstecken: hübsche Schachteln in allen Formen und Farben und Musikinstrumente, um kleine und große Ohren aufzuheitern.

Italiano :

Le storie saltano fuori dai loro nascondigli: graziose scatole di ogni forma e colore e strumenti musicali per rallegrare le orecchie di grandi e piccini.

Espanol :

Las historias salen de sus escondites: bonitas cajas de todas las formas y colores e instrumentos musicales para alegrar los oídos de pequeños y mayores.

L’événement Dire, lire et conter Cachette et gazouillis Désertines a été mis à jour le 2025-09-09 par Montluçon Tourisme