Dire, lire et conter Dehors la tempête, récit et contes du Québec salle des fêtes Saint-Genest mercredi 15 octobre 2025.

salle des fêtes Le bourg Saint-Genest Allier

Début : 2025-10-15 16:30:00

fin : 2025-10-15 17:40:00

2025-10-15

Arleen Thibault

Au Québec, savoir parler de météo est un essentiel social. Le climat est au cœur de toutes les conversations.

salle des fêtes Le bourg Saint-Genest 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 17 36

English :

Arleen Thibault

In Quebec, knowing how to talk about the weather is a social essential. Climate is at the heart of every conversation.

German :

Arleen Thibault

In Québec ist es ein gesellschaftliches Muss, über das Wetter sprechen zu können. Das Klima steht im Mittelpunkt aller Gespräche.

Italiano :

Arleen Thibault

In Québec, saper parlare del tempo è un elemento sociale essenziale. Il clima è al centro di ogni conversazione.

Espanol :

Arleen Thibault

En Quebec, saber hablar del tiempo es un elemento social esencial. El clima está en el centro de todas las conversaciones.

