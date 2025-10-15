Dire, lire et conter Dehors la tempête, récit et contes du Québec salle des fêtes Saint-Genest
Dire, lire et conter Dehors la tempête, récit et contes du Québec
salle des fêtes Le bourg Saint-Genest Allier
Début : 2025-10-15 16:30:00
fin : 2025-10-15 17:40:00
2025-10-15
Arleen Thibault
Au Québec, savoir parler de météo est un essentiel social. Le climat est au cœur de toutes les conversations.
salle des fêtes Le bourg Saint-Genest 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 17 36
English :
Arleen Thibault
In Quebec, knowing how to talk about the weather is a social essential. Climate is at the heart of every conversation.
German :
Arleen Thibault
In Québec ist es ein gesellschaftliches Muss, über das Wetter sprechen zu können. Das Klima steht im Mittelpunkt aller Gespräche.
Italiano :
Arleen Thibault
In Québec, saper parlare del tempo è un elemento sociale essenziale. Il clima è al centro di ogni conversazione.
Espanol :
Arleen Thibault
En Quebec, saber hablar del tiempo es un elemento social esencial. El clima está en el centro de todas las conversaciones.
