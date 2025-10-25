Dire, lire et conter Gretel & Hansel Médiathèque Boris-Vian Montluçon

Dans une relecture d’Hansel et Gretel, le célèbre conte des frères Grimm, Suzanne Lebeau dialogue avec sa propre enfance et avec les enfants qu’elle voit grandir autour d’elle.

Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

English :

In a retelling of Hansel and Gretel, the Grimm brothers’ famous fairy tale, Suzanne Lebeau engages in a dialogue with her own childhood and with the children she sees growing up around her.

German :

In einer Neuinterpretation von Hänsel und Gretel, dem berühmten Märchen der Brüder Grimm, führt Suzanne Lebeau einen Dialog mit ihrer eigenen Kindheit und mit den Kindern, die sie um sich herum aufwachsen sieht.

Italiano :

In una rivisitazione di Hansel e Gretel, la famosa fiaba dei fratelli Grimm, Suzanne Lebeau dialoga con la propria infanzia e con i bambini che vede crescere intorno a sé.

Espanol :

En una nueva versión de Hansel y Gretel, el famoso cuento de los hermanos Grimm, Suzanne Lebeau entabla un diálogo con su propia infancia y con los niños que ve crecer a su alrededor.

