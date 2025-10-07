Dire, lire et conter Hodja Médiathèque Boris-Vian Montluçon

Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Début : 2025-10-07 17:00:00

fin : 2025-10-07 18:10:00

2025-10-07

Un concert conté sur fond de soleil levant et d’histoires courtes de Nassr Eddin (personnage emblématique et facétieux de la philosophie orientale).

Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

English :

A concert set against a backdrop of the rising sun and the short stories of Nassr Eddin (an emblematic, facetious character from Eastern philosophy).

German :

Ein erzähltes Konzert vor dem Hintergrund der aufgehenden Sonne und der Kurzgeschichten von Nassr Eddin (einer emblematischen und schelmischen Figur der orientalischen Philosophie).

Italiano :

Un concerto raccontato sullo sfondo del sole nascente e dei racconti di Nassr Eddin (personaggio emblematico e malizioso della filosofia orientale).

Espanol :

Un concierto narrado con el sol naciente como telón de fondo y los cuentos de Nassr Eddin (personaje emblemático y travieso de la filosofía oriental).

