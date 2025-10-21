Dire, lire et conter Krâpahute Médiathèque Co-Libris Domérat

Médiathèque Co-Libris 14 rue Marcel-Cachin Domérat Allier

Début : 2025-10-21 15:00:00

fin : 2025-10-21 16:00:00

2025-10-21

A Krâpahute la vie s’écoule » à la douce » . Chacun est éduqué, nourri, logé, diverti et soigné. Chacun à la délicieuse possibilité d’être libre et heureux. Mais un beau jour…. à krâpahute…

Médiathèque Co-Libris 14 rue Marcel-Cachin Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00

English :

At Krâpahute, life goes by « à la douce ». Everyone is educated, fed, housed, entertained and cared for. Everyone has the delightful opportunity to be free and happy. But one fine day…. in krâpahute…

German :

In Krâpahute verläuft das Leben « wie geschmiert ». Jeder wird erzogen, ernährt, untergebracht, unterhalten und gepflegt. Jeder hat die köstliche Möglichkeit, frei und glücklich zu sein. Doch eines schönen Tages…. in Krâpahute…

Italiano :

La vita a Krâpahute è dolce. Tutti sono istruiti, nutriti, ospitati, intrattenuti e curati. Tutti hanno la deliziosa opportunità di essere liberi e felici. Ma un bel giorno…. a Krâpahute…

Espanol :

La vida en Krâpahute es apacible. Todos son educados, alimentados, alojados, entretenidos y cuidados. Todos tienen la deliciosa oportunidad de ser libres y felices. Pero un buen día…. en Krâpahute…

