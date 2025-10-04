Dire, lire et conter La fée des sables Médiathèques Léo Ferré Désertines

Dire, lire et conter La fée des sables Médiathèques Léo Ferré Désertines samedi 4 octobre 2025.

Dire, lire et conter La fée des sables

Médiathèques Léo Ferré Espace François Mitterand Rue Joliot-Curie Désertines Allier

Début : 2025-10-04 11:00:00

fin : 2025-10-04 12:00:00

2025-10-04

Une fée avec des ailes et une petite robe à paillettes ?

English :

A fairy with wings and a sequined dress?

German :

Eine Fee mit Flügeln und einem kleinen Glitzerkleidchen?

Italiano :

Una fata con le ali e un vestito di paillettes?

Espanol :

¿Un hada con alas y vestido de lentejuelas?

