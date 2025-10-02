Dire, lire et conter La fée des sables salle des fêtes Prémilhat
Dire, lire et conter La fée des sables salle des fêtes Prémilhat jeudi 2 octobre 2025.
Dire, lire et conter La fée des sables
salle des fêtes Rue de l’église Prémilhat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02 17:00:00
fin : 2025-10-02 18:00:00
Date(s) :
2025-10-02
Une fée avec des ailes et une petite robe à paillettes ?
.
salle des fêtes Rue de l’église Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 50 03
English :
A fairy with wings and a sequined dress?
German :
Eine Fee mit Flügeln und einem kleinen Glitzerkleidchen?
Italiano :
Una fata con le ali e un vestito di paillettes?
Espanol :
¿Un hada con alas y vestido de lentejuelas?
L’événement Dire, lire et conter La fée des sables Prémilhat a été mis à jour le 2025-09-09 par Montluçon Tourisme