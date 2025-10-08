Dire, lire et conter La larme du dragon Médiathèque Boris-Vian Montluçon
Dire, lire et conter La larme du dragon Médiathèque Boris-Vian Montluçon mercredi 8 octobre 2025.
Dire, lire et conter La larme du dragon
Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 15:00:00
fin : 2025-10-08 16:20:00
Date(s) :
2025-10-08
Christel Delpeyroux
.
Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
English :
Christel Delpeyroux
German :
Christel Delpeyroux
Italiano :
Christel Delpeyroux
Espanol :
Christel Delpeyroux
L’événement Dire, lire et conter La larme du dragon Montluçon a été mis à jour le 2025-09-11 par Montluçon Tourisme