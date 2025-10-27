Dire, lire et conter La vieille qui tricotait des bulldozers Médiathèque Co-Libris Domérat

Dire, lire et conter La vieille qui tricotait des bulldozers Médiathèque Co-Libris Domérat lundi 27 octobre 2025.

Dire, lire et conter La vieille qui tricotait des bulldozers

Médiathèque Co-Libris 14 rue Marcel-Cachin Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27 15:00:00

fin : 2025-10-27 16:10:00

Date(s) :

2025-10-27

La vieille qui tricotait des bulldozers…

.

Médiathèque Co-Libris 14 rue Marcel-Cachin Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00

English :

The old woman who knitted bulldozers…

German :

Die alte Frau, die Bulldozer strickte…

Italiano :

La vecchia che lavorava a maglia i bulldozer…

Espanol :

La anciana que tejía excavadoras…

L’événement Dire, lire et conter La vieille qui tricotait des bulldozers Domérat a été mis à jour le 2025-09-10 par Montluçon Tourisme