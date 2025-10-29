Dire, lire et conter Lili Rue Joliot Curie Désertines
Rue Joliot Curie Médiathèque Léo Ferré Désertines Allier
Début : 2025-10-29 15:00:00
fin : 2025-10-29 15:40:00
2025-10-29
Cette fable contemporaine librement inspirée de deux contes traditionnels africains raconte le grand voyage d’une petite fille aux mille questions, et de l’étonnante Didi-girafe, initiatrice au grand cœur.
Rue Joliot Curie Médiathèque Léo Ferré Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 41
English :
This contemporary fable, loosely based on two traditional African tales, recounts the great journey of a little girl with a thousand questions, and the astonishing Didi-girafe, an initiator with a big heart.
German :
Diese zeitgenössische Fabel, frei nach zwei traditionellen afrikanischen Märchen, erzählt von der großen Reise eines kleinen Mädchens mit tausend Fragen und der erstaunlichen Didi-Giraffe, einer Initiatorin mit großem Herzen.
Italiano :
Questa favola contemporanea, liberamente basata su due racconti tradizionali africani, racconta il grande viaggio di una bambina con mille domande e del sorprendente Didi-girafe, un iniziatore dal cuore grande.
Espanol :
Esta fábula contemporánea, basada libremente en dos cuentos tradicionales africanos, narra el gran viaje de una niña con mil preguntas y el asombroso Didi-girafe, un iniciador con un gran corazón.
