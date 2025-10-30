Dire, lire et conter Lili Médiathèque Fontbouillant Montluçon

Dire, lire et conter Lili

Début : 2025-10-30 11:00:00

fin : 2025-10-30 11:40:00

2025-10-30

Cette fable contemporaine librement inspirée de deux contes traditionnels africains raconte le grand voyage d’une petite fille aux mille questions, et de l’étonnante Didi-girafe, initiatrice au grand cœur.

Médiathèque Fontbouillant 4 rue du Général Emile Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 29 42 32

English :

This contemporary fable, loosely based on two traditional African tales, recounts the great journey of a little girl with a thousand questions, and the astonishing Didi-girafe, an initiator with a big heart.

German :

Diese zeitgenössische Fabel, frei nach zwei traditionellen afrikanischen Märchen, erzählt von der großen Reise eines kleinen Mädchens mit tausend Fragen und der erstaunlichen Didi-Giraffe, einer Initiatorin mit großem Herzen.

Italiano :

Questa favola contemporanea, liberamente basata su due racconti tradizionali africani, racconta il grande viaggio di una bambina con mille domande e del sorprendente Didi-girafe, un iniziatore dal cuore grande.

Espanol :

Esta fábula contemporánea, basada libremente en dos cuentos tradicionales africanos, narra el gran viaje de una niña con mil preguntas y el asombroso Didi-girafe, un iniciador con un gran corazón.

