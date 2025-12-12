Dire-Lire Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-17 14:00 – 15:30

Gratuit : oui Sur réservation au 02 51 78 98 60 Adulte

Le rendez-vous des curieux qui aiment partagerQuand vous avez aimé quelque chose, vous aimez en parler, que ce soit un livre, un film ou même une exposition. Venez raconter vos coups de coeur culturels autour d’une tasse de café.Samedis 17 janvier et 13 mars · 14h · OrmédoVendredi 14 février · 14h · Le Petit ChantiLiredurée 1h30 · à partir de 15 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr