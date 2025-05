Dire non aux abus des multinationales – Cosmopolis Nantes, 19 juin 2025 19:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-19 19:00 – 20:30

Gratuit : non Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Par Sophie Dagna, responsable CCFD-Terre Solidaire de la campagne extractivisme (en visio)Grâce aux luttes menées par la société civile, des victoires importantes ont été obtenues, comme la loi sur le devoir de vigilance au niveau français et européen. Mais trop peu de multinationales sont encore tenues responsables de leurs actes. L’EXTRACTIVISME EN QUESTION – Cycle de conférencesTous les jeudis, 19h. Visite guidée en amont, 18h.Si aucun secteur de l’économie n’est épargné par les violations des droits humains, le secteur extractif est le plus préoccupant. Souvent associé à l’exploitation des minerais (cuivre, lithium, cobalt, terres rares, etc.) ou des combustibles fossiles (le charbon, le pétrole et le gaz), l’extractivisme c’est également l’exploitation des forêts, l’épuisement des sols par les monocultures d’exportation (alimentaires, forestières), la captation de l’eau pour des barrages hydroélectriques, le pillage des mers et océans par la pêche industrielle. Ce cycle de conférence proposé par le CCFD-Terre Solidaire donne à penser et à voir un des enjeux contemporains les plus prégnants.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr