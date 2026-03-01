Dire non sans culpabiliser et sans conflit Centre social Jas de Bouffan Aix-en-Provence

Dire non sans culpabiliser et sans conflit

Samedi 28 mars 2026 de 9h à 17h30. Centre social Jas de Bouffan 8 rue des Amandiers Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 90 – 90 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 09:00:00

fin : 2026-03-28 17:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Dire non sans culpabiliser ni blesser l’autre, ça s’apprend. Une journée d’exploration avec Communication Non Violente, danse libre et yoga doux pour mieux écouter ses besoins et poser ses limites avec sérénité.

Apprendre à dire non avec respect, sans culpabiliser et sans créer de conflit.

Dire oui alors que l’on voudrait dire non est une situation fréquente. Par peur de décevoir, de blesser, de créer une tension… on accepte, puis un malaise ou de la frustration apparaît. Avec le temps, cela peut même abîmer la relation à soi et aux autres.

Cette journée d’exploration propose d’aborder ce thème de manière vivante et concrète en associant Communication Non Violente (CNV), danse libre et yoga doux.

À travers des temps de pratique corporelle, de mouvement libre, d’exercices à deux et d’apports issus de la Communication Non Violente, vous serez invités à

– mieux écouter ce qui se passe en vous

– identifier les besoins qui influencent vos réponses

– reconnaître vos limites

– expérimenter différentes façons d’exprimer un oui ou un non

– apprendre à formuler un refus avec respect, tout en prenant en compte l’autre.



La danse libre et le yoga doux permettent d’explorer ces questions par le corps, pour ressentir plus clairement ce qui est juste pour soi. La Communication Non Violente apporte des repères simples et concrets pour transformer ces prises de conscience en paroles et en relations plus authentiques.

Cette journée alternera pratiques corporelles, explorations dansées, exercices en binôme et temps de partage dans un cadre bienveillant.



Aucune expérience préalable en danse, yoga ou Communication Non Violente n’est nécessaire.



Événement organisé par l’association AUC Danse Libre, association soutenue par la Ville d’Aix-en-Provence. .

Centre social Jas de Bouffan 8 rue des Amandiers Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 66 10 44 52 aucdanselibre@gmail.com

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English :

You can learn to say no without feeling guilty or hurting the other person. A day of exploration with Nonviolent Communication, free dance and gentle yoga to better listen to your needs and set limits with serenity.

L’événement Dire non sans culpabiliser et sans conflit Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence