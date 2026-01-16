Dire Straits Tribute Radio Straits Gommerville

Dire Straits Tribute Radio Straits

50 Route de Voves Gommerville Eure-et-Loir

Tarif : 17 EUR

2026-03-14 20:30:00

2026-03-14

Un tribute énergique pour retrouver l’esprit de Dire Straits, entre grands classiques et belles surprises.

Radio Straits rend hommage à Dire Straits avec un concert porté par cinq musiciens et un son travaillé, au plus près de l’esprit des grandes versions live. Les titres incontournables côtoient des morceaux moins connus que le public aime redécouvrir, pour une soirée rythmée entre énergie rock, passages plus intimistes et belles envolées de guitares. Cette date marque le premier concert de Radio Straits en Eure-et-Loir l’occasion de partager un vrai moment de live, avec des chansons qui ont marqué plusieurs générations. 17 .

50 Route de Voves Gommerville 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire radiostraits@gmail.com

