Dire une société désirable La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement 10 décembre 2025 20:00

Bouches-du-Rhône

Dire une société désirable Mercredi 10 décembre 2025 le mercredi à partir de 19h.

Jeudi 11 décembre 2025 le jeudi à partir de 20h.

Vendredi 12 décembre 2025 le vendredi à partir de 20h.

Samedi 13 décembre 2025 à partir de 20h, à partir de 14h et à partir de 17h. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 18 EUR

Début : Vendredi 2025-12-10 20:00:00

fin : 2025-12-12

2025-12-10

2025-12-11

2025-12-12

2025-12-13

Une série de rendez-vous autour de La République de Platon pour interroger ensemble notre présent et faire du théâtre le lieu d’une assemblée citoyenne.

Eloge de l’injustice, décadence des régimes politiques, céder à notre naturel tyrannique…











Il y a un peu plus de 2 400 ans, Platon rédigeait La République pour dessiner le modèle d’une vie juste et d’une cité vertueuse. À l’heure du déclin des valeurs démocratiques, ce texte reste d’une troublante actualité et si sa prétention initiale n’était pas de faire programme, le simple fait de le convoquer donne l’orientation d’une recherche qu’il nous appartient, encore et toujours, d’entreprendre.







Quel modèle de société nous semble aujourd’hui désirable ? Comment pouvons-nous continuer à dire le monde que nous souhaitons et auquel nous voulons prendre part ? Quelle est cette conscience qui nous constitue et sait distinguer le juste de l’injuste ?





Chaque épisode est pensé autour d’une question ouverte en connivence avec un grand témoin invité ; en rebond, les comédien.nes jouent, à volonté, l’un ou l’autre des chapitres de La République afin d’éclairer le sujet ; et à son tour, le public est engagé à se prononcer. Faisons le pari que ces prises de parole participent déjà de la transformation de notre réel personnel et commun.







Conception, composition du texte et mise en jeu Grégoire Ingold en collaboration avec Fabienne Jullien.

Avec Brahim Tekfa, Boun Sy Luangphinith, La Jeune Troupe de la Criée, et ds grands témoins invités.





Programme :



Eloge de l’injustice

Mercredi 10 décembre à 19h, samedi 13 à 14h

Est-ce tellement plus profitable d’être injuste ?





– Décadence des régimes politiques

Jeudi 11 décembre à 20h, samedi 13 à 17h

Quel processus conduit au régime autoritaire ?





– Céder à notre naturel tyrannique vendredi 12 décembreà 20h et samedi 13 à 20h

Le bonheur à quel prix ? .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A series of encounters based on Plato?s Republic to question our present together and turn the theater into a place for civic assembly.

German :

Eine Reihe von Terminen rund um Platons Republik, um gemeinsam unsere Gegenwart zu hinterfragen und das Theater zum Ort einer Bürgerversammlung zu machen.

Italiano :

Una serie di eventi basati sulla Repubblica di Platone per esplorare insieme il nostro presente e trasformare il teatro in un’assemblea di cittadini.

Espanol :

Una serie de actos basados en la República de Platón para explorar juntos nuestro presente y convertir el teatro en una asamblea ciudadana.

