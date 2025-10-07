Direction la Nouvelle-Calédonie Musée Hèbre Rochefort
Direction la Nouvelle-Calédonie Musée Hèbre Rochefort mercredi 19 novembre 2025.
Direction la Nouvelle-Calédonie
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19 15:00:00
fin : 2025-11-19 16:30:00
Date(s) :
2025-11-19 2025-12-16
Partez à la rencontre de la culture kanak à travers une visite de nos collections.
.
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
English : Heading to New Caledonia
Discover Kanak culture through a tour of our collections.
German : Auf nach Neukaledonien
Entdecken Sie die Kultur der Kanaken bei einem Rundgang durch unsere Sammlungen.
Italiano :
Scoprite la cultura Kanak attraverso un tour delle nostre collezioni.
Espanol :
Descubra la cultura canaca a través de un recorrido por nuestras colecciones.
L’événement Direction la Nouvelle-Calédonie Rochefort a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme Rochefort Océan