Dir’lire à Beaufort-en-Vallée Médiathèque Beaufort-en-Anjou

Beaufort-en-Anjou

Dir’lire à Beaufort-en-Vallée

Médiathèque Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 11:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Dir’lire à Beaufort-en-Vallée

Embarquez à la médiathèque et partez au pays des histoires !

Histoires concoctées par les conteuses amateures de l’Atelier du Rempart. Cet atelier du conte est animé par Claire Guillermin, conteuse professionnelle.

Enfants à partir de 3 ans

Sur réservation dans la limite des places disponibles. .

Médiathèque Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr

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English :

Dir’lire in Beaufort-en-Vallée

L’événement Dir’lire à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de tourisme de l’Anjou Vert