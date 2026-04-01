Dir’lire à Beaufort-en-Vallée Médiathèque Beaufort-en-Anjou
Dir’lire à Beaufort-en-Vallée Médiathèque Beaufort-en-Anjou samedi 18 avril 2026.
Beaufort-en-Anjou
Dir’lire à Beaufort-en-Vallée
Médiathèque Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 11:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Dir’lire à Beaufort-en-Vallée
Embarquez à la médiathèque et partez au pays des histoires !
Histoires concoctées par les conteuses amateures de l’Atelier du Rempart. Cet atelier du conte est animé par Claire Guillermin, conteuse professionnelle.
Enfants à partir de 3 ans
Sur réservation dans la limite des places disponibles. .
Médiathèque Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr
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Dir’lire in Beaufort-en-Vallée
L’événement Dir’lire à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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