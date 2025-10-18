DIR’LIRE BRICO’HISTOIRES BOUUH ! à Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou
Méditathèque Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Début : 2025-10-18 11:00:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Embarquez à la médiathèque et découvrez des histoires pour frissonner !
Sur réservation
Enfants à partir de 3 ans .
Méditathèque Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr
