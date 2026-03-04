Dirty Dancing – Ciné-concert, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Dirty Dancing – Ciné-concert Lundi 6 avril, 18h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

39,20 € à 79,20 €

Début : 2026-04-06T18:00:00+02:00 – 2026-04-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-06T18:00:00+02:00 – 2026-04-06T20:00:00+02:00

Les spectateurs vivront une expérience unique en redécouvrant l’histoire d’amour intemporelle de Baby et Johnny.

Le spectacle propose une projection du film, restauré en numérique, accompagnée d’un orchestre et de chanteurs interprétant en live les titres cultes, parfaitement synchronisés avec l’écran géant sur scène.

La soirée se prolonge avec une after-party où le public est invité à chanter et danser sur les chansons mythiques du film et à raviver ses meilleurs souvenirs.

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire

