Dirty Dancing – Ciné-concert Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-06 18:00 –

Gratuit : non 39,20 € à 79,20 € 39,20 € à 79,20 € Billetteries : zenith-nantesmetropole.com/shows/DIRTY%20DANCING%20-%20CIN%C3%89-CONCERT-21324 Tout public

Les spectateurs vivront une expérience unique en redécouvrant l’histoire d’amour intemporelle de Baby et Johnny. Le spectacle propose une projection du film, restauré en numérique, accompagnée d’un orchestre et de chanteurs interprétant en live les titres cultes, parfaitement synchronisés avec l’écran géant sur scène. La soirée se prolonge avec une after-party où le public est invité à chanter et danser sur les chansons mythiques du film et à raviver ses meilleurs souvenirs.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

